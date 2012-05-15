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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 10:50 BJT

〔澳新汇市〕澳元、新西兰元兑美元和日圆触数月低点,受希腊局势影响

路透惠灵顿/悉尼5月15日电---澳元和新西兰元兑美元和日圆周二触及数月低点,因希腊政局持续动荡,市场愈加担心希腊恐会退出欧元区,投资者纷纷寻求避险.

澳元/美元AUD=D4报0.9968美元,之前曾跌至0.9945,为12月底以来最低位.周一澳元跌破平价水准,结束实现自由浮动以来连续位于平价水准上方最长的一段时间.

澳元迄今守住0.9945-50美元的关键支撑位,此为10月至今年2月涨势的61.8%回档位.若有效跌破0.9920美元,后市可能跌向0.9862美元的12月中旬低位.

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