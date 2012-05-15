〔澳新汇市〕澳元、新西兰元兑美元和日圆触数月低点,受希腊局势影响

路透惠灵顿/悉尼5月15日电---澳元和新西兰元兑美元和日圆周二触及数月低点,因希腊政局持续动荡,市场愈加担心希腊恐会退出欧元区,投资者纷纷寻求避险.

澳元/美元AUD=D4报0.9968美元,之前曾跌至0.9945,为12月底以来最低位.周一澳元跌破平价水准,结束实现自由浮动以来连续位于平价水准上方最长的一段时间.