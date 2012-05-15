〔中国汇市〕中间价两月来首度下破6.31推低即期汇价,短期料续承压

* 人民币早盘窄幅下跌

* 中间价持续弱势并突破6.31

* 海外炒作人民币贬值风潮升温

* 预计短期内人民币将继续承压

路透上海5月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘窄幅下跌.欧元的弱势表现助推海外美元连续走升,中间价连续下行,今日一举跌破6.31,为两个月来首度.市场人士预计,受美元指数走强及国内经济疲弱影响,短期内人民币仍将继续承压.

数据显示,国内经济增长呈现疲态,部分机构甚至预计二季度GDP增速将下破8%.上海一银行交易员表示,不仅是经济问题,中国与菲律宾之间的政治冲突也降低了投资者持有人民币的意愿.此外,一年期NDF跌至6.37位置,亦显现出海外炒作人民币贬值的风潮又开始升温.

不过,指望人民币大幅贬值也是不现实的.他指出,一方面全年的外贸仍有望保持顺差局面;另一方面,伴随美元的强势,结汇盘也逐渐涌现,并限制即期汇价的下跌幅度.

"总的来说,整个趋势(美元兑人民币)在向上,但是预计速度比较缓慢."他认为.

北京时间12:22,人民币兑美元即期报6.3221元,上日收报6.3215元;人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3110元,连续第五日下行,上日为6.3040元.

商务部稍早表示,中国今年外贸将呈现前低中稳后高态势,有信心实现全年目标.今年外贸将基本平衡、略有顺差,顺差将较去年进一步缩窄.[ID:nSB1543358]

对于盘间汇价与中间价定位差异大的现象,上述交易员认为,央行出台扩大人民币波幅的政策,目的就是要减少干预,增强市场的自主选择.而近期成交价上升幅度不及中间价升幅,两者的差异亦在逐步收窄.

北京时间12:23,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3222/32元,上日尾盘报6.3195元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=仍显贬值预期,最新报在6.3755/05,上日尾盘为6.3730元.

东京汇市欧元/美元周二下滑至四个月低点,因希腊政治僵局令人担忧该国可能违背接受纾困时的承诺,并推出欧元区.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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