〔中国债市动态〕现券收益率续跌曲线陡峭化明显,降准利好持续发酵

路透北京5月15日电---中国银行间债市现券收益率周二早盘继续下跌.调降存款准备金率利好持续发酵,场内做多热情高涨,现券收益率曲线陡峭化态势明显,亦呼应一级发行市场暖势.

"收益率继续下,短端跌更多,"北京一国有银行交易员称,"大家预期变了,经济完全不是之前想得那样,导致政策不得不调整了."

他进一步指出,短期央票的强势表现,源于部分机构争抢这种稀缺资产.

上海一国有银行交易员亦表示,虽然成交稀少,但短期国债和金融债的报价收益率多有10个基点(bp)以上的下调,凸显了市场的乐观情绪,"宽松的钱全出来了,做杠杆和配置的动力也都来了."

业内人士周二稍早透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的七年期浮息债(一年定存基准),中标利差72个基点(bp),低于78bp的预测均值.[ID:nSB1545754]

中国人民银行上周六宣布,自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB8536551]

针对中票品种对保险资金开闸的消息,北京一大型保险公司投资经理表示,常规来讲,此类券种险资多投来持有到期,但当前高等级中票的收益较之资金成本利差已很小或已趋负,故短期内险资参与中票品种的意愿可能不会太强.

中国保监会周一发布通知,允许保险机构投资以簿记建档方式公开发行的已上市交易的无担保企业债、非金融企业债务融资工具和商业银行发行的无担保可转换公司债等债券.这意味着保险公司投资信用债的范围将进一步扩大.[ID:nSB1544266]

剩余期限近10年的固息国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.44%/3.35%,上日最后一笔为3.46%/3.42%;剩余期限约0.56年的央行票据1101094券最新双边报价CN1101094=CFXM为2.6498%/2.5702%%,上日为2.7201%/2.6800%.(完)