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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 12:30 BJT

修正:《外汇动态》美元/披索脱离日高,因汇回资金流动及当地银行获利了结

(更正:修改标题及正文中的错别字,应为菲律宾"披索",非"批索")

0304GMT---交易商称,美元/菲律宾披索PHP=PDSP上涨,触及近五周高位,不过汇款流入限制涨势,而当地银行在费波纳奇回档技术位附近了结获利.

美元/披索涨0.2%至42.780.稍早高见42.83,路透数据显示为4月11日以来最高.

一些当地账户在42.800上方卖出该货币对,接近3月至4月跌势61.8%回档位42.803.(完)

--编译 王丽鑫;审校 孙茉莉

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