〔新债招标〕中国国开行七年定存浮息债利差低于预期,降准引燃配置需求(更新版)

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* 国开行七年期浮息债利差72bp,低于预期均值
* 央行再降准后债市火爆,带动一级市场需求
* 目前定存浮息债隐含一次降息预期,投资价值不错
路透上海5月15日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二招标的七年期定存基准浮息债结果低于市场预期,投标倍数达2.32倍.央行上周末再度宣布降低存准率后,引爆债市压抑已久的做多热情,收益率全线大跌,一级市场的配置需求亦被引燃.
交易员并认为,目前国开定存浮息债的绝对收益率仍不低,并隐含了一次降息预期,投资价值不错,对机构具有一定的吸引力.
业内人士透露,国开行上午招标的七年期浮息债(一年定存基准),中标利差72个基点(bp),低于78bp的预测均值,不过落在65-83bp的预测区间内.
"现在二级(市场)收益率乱跌啊,一级(市场)大家基本上就是闭着眼睛买了,"上海一银行交易员称.
中国银行间债市现券收益率周二早盘继续下跌.调降存款准备金率利好持续发酵,场内做多热情高涨,现券收益率曲线陡峭化态势明显,亦呼应一级发行市场暖势.[CN/CN]
中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB1542170]
中债登银行间一年定存基准浮息政策性金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,七年期最新利差为77.14bp.
剩余期限6.78年的国开行一年定存基准浮息金融债120208券CN120208=CFXM最新报价为4.32%/4.27%,对应利差82bp/77bp.
该期债为国开行今年第24期金融债,具体条款如下:
第24期
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 七年/浮息(一年定存基准)
招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式
分销期 5月16日-5月22日
缴款日 5月22日
起息日 5月22日
上市日 5月28日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽