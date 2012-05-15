〔中国公开市场〕降准后28天期正回购操作放量,但利率保持稳势(更新版)

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* 28天正回购操作增两倍至600亿元

* 为对冲因降准释放的巨量流动性

* 中标利率持平,央票继续暂停

路透上海5月15日电---为了灵活调节银行体系流动性,引导市场利率平稳运行,中国人民银行公开市场周二28天期正回购操作量较上周大增两倍,以部分对冲准备金率下调将释放的巨量资金,但中标利率依然持稳.

交易员表示,4月份数据令中国经济在二季度企稳反弹的预期降温,这促使央行选择降准来刺激经济活力,但鉴于数量型工具的大规模使用可能抬升未来通胀压力,因此才在在降准的同时,加大了正回购使用力度,同时可增加未来公开市场的到期资金量和操作灵活度.

"降准一次释放的流动性太大,必须要回笼一部分,之所以选择用正回购而不是央票,是因为回购的期限更短,更灵活,"北京一位银行交易员说.

他还表示,调整存款准备金率属于"重型武器",大规模的使用数量型工具可以达到刺激经济增长的目的,但也能加速通胀水平上涨.因此,央行在选择降准的时候还是应该慎重.

央行公告显示,稍早在公开市场进行的600亿元人民币28天期正回购,中标利率仍持平于2.80%,但规模较上周二的200亿元增加了两倍.央票发行仍无踪影.

业内人士此前透露,周一公开市场一级交易商仅申报了28天和91天期正回购需求,央票继续暂停.

据路透统计显示,央行公开市场本周央票和正回购到期量合计500亿元,其中央票70亿元,正回购430亿元.不过上周四进行的240亿元七天期逆回购也将于本周四到期.

中国央行决定,自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点, 为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.业内人士预计,此举预计将释放流动性4,500亿元左右.

中国公开市场操作近期已由此前的正回购唱主角,转为正逆回购轮番上阵.上周公开市场正/逆回购交替进行,净投放410亿元人民币.市场人士指出,央行调控流动性转向"精耕细作"风格,旨在调整资金结构不均的现象,并明确释放稳定资金成本的信号.[ID:nSB1537434]

中国央行第一季度货币政策执行报告表示,物价回落态势并不稳定,需关注未来物价上行风险.下一阶段将引导货币信贷平稳适度增长,灵活调节银行体系流动性,并增强人民币汇率双向浮动弹性.并将综合考虑外汇流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,运用逆回购、正回购、央票、存准率等工具组合,灵活调节银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) 待定

正回购 (周二) 600

(周四) 待定

央票到期 70

正回购到期 430

逆回购到期 240

====================================(完)

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

中国公开市场央行票据及正回购操作一览表.....[CN/MMTCN-CFACT]

中国央行票据未到期一览表...................[CN/MMTCN-CFACT]

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