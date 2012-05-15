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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 11:42 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收低,希腊动荡蔓延疑虑打压出口股

路透东京5月15日电---日股日经指数周二早盘收低,出口股受欧洲风险打击下跌构成拖累,之前希腊组建联合政府失败加剧对该国离退出欧元区更近一步的担忧.

日经指数早盘收跌1.2%至8,865.77点,远低于9,037.55附近的200日移动均线.

马自达汽车(7261.T)重挫5.5%,丰田汽车(7203.T)、日产汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T)跌幅介于2-3.2%之间.

"市场处于避险状态,因为大家都在考虑希腊是否会撤出欧元区,以及谁会步希腊后尘,"三菱UFJ摩根士丹利资深投资策略师藤户则弘表示,"葡萄牙和西班牙债券违约互换价差冲高,多米诺效应已经开始显现."

东证股价指数.TOPX跌1.6%至744.49点.(完)

--编译 李爽;审校 程琳

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