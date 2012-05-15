《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币早盘横向波动,人气依然谨慎

亚洲仍对进一步推低风险资产保持谨慎,担忧若希腊传出正面消息,可能迫使风险资产出现一波空头回补行情.

股市走软基调目前已开始确立,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS今天早盘下挫0.9%,但其走势远胜过挫跌3.6%的拉丁美洲股市.

韩国股市已连续10个交易日走低,人们猜测,即便希腊能在最后时刻幸免于难,只有欧洲央行(ECB)拿出巨额资金来化解整个欧元区的低成长前景,并为欧洲银行业资本基础提供缓冲,市场信心才能恢复.但不幸的是,这一切将不会很快发生.(完)