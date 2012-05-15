《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币早盘横向波动,人气依然谨慎

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
IFR 5月15日电---美元兑日圆以外亚洲货币今早在亚洲时段普遍横盘整理,尽管处于较高水准.
亚洲仍对进一步推低风险资产保持谨慎,担忧若希腊传出正面消息,可能迫使风险资产出现一波空头回补行情.
股市走软基调目前已开始确立,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS今天早盘下挫0.9%,但其走势远胜过挫跌3.6%的拉丁美洲股市.
韩国股市已连续10个交易日走低,人们猜测,即便希腊能在最后时刻幸免于难,只有欧洲央行(ECB)拿出巨额资金来化解整个欧元区的低成长前景,并为欧洲银行业资本基础提供缓冲,市场信心才能恢复.但不幸的是,这一切将不会很快发生.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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