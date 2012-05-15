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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 11:41 BJT

〔韩国数据〕4月出口修正为较上年同期下降4.8%,为今年第三个月下降

路透首尔5月15日电---韩国关税厅周二公布的修正数据显示,韩国4月出口较上年同期减少4.8%,为今年第三个月下降.

4月对欧盟国家出口较上年同期锐减20.7%,对中国出口亦降2.9%.对美国出口则同比攀升4.3%.

以下为韩国关税厅发布的4月外贸修正数据:

4月修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差2.1 顺差2.2

出口额(10亿美元) 46.2 46.3

(较上年同期变动%) -4.8 -4.7

进口额(10亿美元) 44.1 44.1

(较上年同期变动%) -0.2 -0.2

* 初值为韩国知识经济部2012年5月1日公布的数字.(完)

参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN]

--编译 郑茵;审校 白云

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