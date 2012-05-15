〔韩国数据〕4月出口修正为较上年同期下降4.8%,为今年第三个月下降

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透首尔5月15日电---韩国关税厅周二公布的修正数据显示,韩国4月出口较上年同期减少4.8%,为今年第三个月下降.
4月对欧盟国家出口较上年同期锐减20.7%,对中国出口亦降2.9%.对美国出口则同比攀升4.3%.
以下为韩国关税厅发布的4月外贸修正数据:
4月修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 顺差2.1 顺差2.2
出口额(10亿美元) 46.2 46.3
(较上年同期变动%) -4.8 -4.7
进口额(10亿美元) 44.1 44.1
(较上年同期变动%) -0.2 -0.2
* 初值为韩国知识经济部2012年5月1日公布的数字.(完)
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--编译 郑茵;审校 白云
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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