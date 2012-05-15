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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 12:17 BJT

(重发)〔东京汇市〕欧元跌至四个月低点,因希腊政治僵局引发退出欧元区疑虑

(重发以调整段落)

* 欧元暂时守在76.4%回档技术位上方

* 振荡指标表明欧元近期超卖

* 希腊组建技术官员政府的机会渺茫

* 美元走势关注美国零售销售与CPI数据

* 澳元触及五个月低点,但仍在费波纳奇支撑位之上

路透东京5月15日电---欧元/美元周二下滑至四个月低点,因希腊政治僵局令人担忧该国可能违背接受纾困时的承诺,并推出欧元区.

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