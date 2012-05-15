〔中国数据〕4月FDI连续第六个月同比下滑,人民币占比持续逾两成(更新版)

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* 4月FDI连续第六个月同比下滑,人民币占比逾两成

* 全年外贸料基本平衡,略有顺差幅度收窄--商务部

* 预计未来月份进出口将在平衡线上下波动

路透北京5月15日电---受欧美经济疲弱形势等因素影响,中国4月实际FDI连续第六个月同比下滑,不过人民币FDI占比则保持高位,反映出当前已有更多的直接投资是通过人民币来进行.

中国商务部并预计,今年全年外贸将基本平衡,略有顺差,但幅度则将较去年进一步收窄.

商务部周二公布,4月全国实际使用外资(FDI)金额84.01亿美元,同比下降0.74%.而央行此前公布,4月以人民币进行结算的外商直接投资发生124亿元(19.6亿美元),约占当月总FDI的23%.

西南证券首席经济学家王剑辉表示,人民币FDI占比逾两成是源自外汇人民币结算试点的结果,目前对流动性是一种有益的补充,但还没有多到可以干涉货币政策.

"预计未来人民币回流比例将维持稳定,目前增速已经很快,...若占比到30-40%就需要一定控制了."他并预计,未来外汇占款还是将维持稳定上升,但速度放慢.

中国央行是从今年起开始按月公布人民币FDI数据的.央行此前数据显示,今年3月外汇占款余额为25.65万亿元人民币,据此计算,当月外汇占款新增约1,246亿元人民币,连续三个月增加.

人民币FDI自年初公布以来,占比一直维持在二成左右.有分析人士就此指出,FDI和贸易使用人民币越来越多,对外汇占款的影响就越大.

从长期来看,FDI同比增速持续下降,以及贸易顺差整体呈现缩窄趋势,将导致外汇占款出现一定程度下滑,从而需要国内货币政策进行适应性调整,以降低存款准备金率或逆回购的形式进一步宽松.

商务部数据并显示,今年1-4月全国实际使用外资金额378.81亿美元,同比下降2.38%.其中欧盟27国对华实际投资19亿美元,同比下降27.9%.

商务部发言人沈丹阳指出,中国实际利用外资持续出现负增长主要是由于世界经济总体增长乏力,以及欧美鼓励产业回归等因素,不过仍对利用外资前景持乐观态度.

此前数据显示,3月份全国实际使用外资(FDI)金额117.57亿美元,同比下降6.1%;1-3月FDI为295亿美元,同比下降2.8%.[ID:nSB1491008]

欲浏览中国FDI金额及同比增速图表链接,请点选:(link.reuters.com/naw28s)(link.reuters.com/qaw28s)

**全年外贸基本平衡,略有顺差**

贸易形势方面,商务部表示,若世界经济不进一步恶化,国外需求不出现大逆转,全年外贸增长可能是"前低、中稳、后高"的发展态势.

沈丹阳称,4月贸易顺差突然大幅增长有一定的偶然性,不代表全年的趋势.

"我们认为,今后几个月乃至全年每个月,进出口在平衡线上下有一定的波动,个别月顺差,个别月逆差,都是正常的."他称.

海关上周公布数据称,4月中国出口同比增速降至4.9%,进口增速大幅降至0.3%,远逊于市场预期;进口尤其疲弱致贸易顺差较上月急剧扩大,至184.2亿美元.(完)