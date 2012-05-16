《中国债券市场每日交易备忘》--5月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部280亿元人民币50年期固息国债9:30-10:30招标,中标利率预测均值为4.22% 中国石油集团200亿元五年期中期票据10:00-11:00招标,利率区间为4.28%-4.78% 皇明洁能控股1.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),浦发银行主承 浙江中成控股集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承 宏润建设( 002062.SZ )2.2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),上海银行主承 华粮物流集团北良公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承 浙江凯喜雅国际1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),渤海银行主承 江阴利港发电6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 中利科技( 002309.SZ )4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 四川沱牌舍得集团5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票簿记建档(主体评级AA-),上海银行主承 贵航股份( 600523.SS )2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行和民生银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 春和集团公司5.4亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280120,票面利率7.78% 西宁城投13亿元七年期固息债1280137,票面利率7.70% 镇江交投18亿元七年期固息债1280145,票面利率7.29% 四川煤炭产业集团5亿元五年期中票1282153,票面利率5.94% 合肥建投控股集团35亿元五年期中票1282154,票面利率6.06% 包头钢铁集团10亿元一年期短融041256014,票面利率4.62% ============================================================================== 三、缴款: 农业发展银行250亿元五年期固息债120408,票面利率3.87% 徐州新盛建设发展投资公司15亿元六年期固息债1280146,票面利率7.48% 中国联合网络通信有限公司150亿元两个月期超短期融资券 国电集团89亿元一年期短融 闽东电力( 000993.SZ )2.5亿元一年期短融 山东海化集团6亿元一年期短融 江西长运( 600561.SS )2.6亿元一年期短融 华海药业( 600521.SS )2亿元一年期短融 北京城市排水集团2亿元一年期短融 特变电工( 600089.SS )7亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 中化股份30亿元一年期短融1181233到期兑付,票面利率4.33% 山西煤炭进出口集团10亿元一年期短融1181234到期兑付,票面利率4.82% 雅戈尔( 600177.SS )18亿元一年期短融1181235到期兑付,票面利率4.82% 中国兵器工业集团15亿元一年期短融1181236到期兑付,票面利率4.33% 步步高投资集团3亿元一年期短融1181237到期兑付,票面利率5.20% 江阴苏龙热电6亿元一年期短融1181238到期兑付,票面利率4.82% 国家开发银行200亿元10年期浮息债(一年定存基准)060206付息,基本利差0.55% 国开行100亿元30年期固息债100232付息,票面利率4.61% 中化股份10亿元五年期中票1182160付息,票面利率5.23% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国务院总理温家宝表示,当前世界经济形势有所好转,但复苏基础还很脆弱,存在较 大不确定性,中国将坚持扩大内需、稳定外需,把扩大进口与稳定出口结合起来,推进人民币 汇率形成机制改革.[ID:nSB1548462] --中国人民银行最新数据显示,今年4月外汇占款余额为25.59万亿元人民币.据此计算,当 月外汇占款下降约606亿元,为年内首次出现下降.[ID:nSB1548316] --美国财政部月度资本流动报告显示,今年3月中国增持147亿美元美国国债,持有规模增至 1.1699万亿美元,仍是美国国债的全球最大单一持有国.[ID:nSB1548438] --5月中国信贷投放延续了4月相对低迷的态势.上海证券报周三引述知情人士透露,5月前两 周,工农中建四大国有银行新增人民币贷款整体接近零,而存款则继续流失2,000亿人民币左右. [ID:nSB1548600]  --国家统计局5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 (1-3月-1.3%) ==============================================================================(完) --整理 边竞; 审校 周晓峰/曹巍浩