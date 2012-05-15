〔欧股业绩〕德国安联第一季净利激增60%,因业务改善且无重大索赔

路透法兰克福5月15日电---德国安联(ALVG.DE)公布第一季计入少数股东权益后净利激增60%,至13.71亿欧元(合18亿美元),受助于其保险和资产管理业务整体改善,且无重大索赔申请.

欧洲最大的保险商--安联上周概述初步的业绩,预计第一季未扣除少数股东权益的净利超过14亿欧元,营业利润超过23亿欧元,超过路透对银行和券商所作调查的预估均值.

该公司周二表示,第一季业绩表现强劲,有望助其达成2012年度营业利润目标82亿欧元,上下波动范围为5亿欧元.(完)