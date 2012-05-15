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市场报道 | 2012年 5月 15日 星期二 14:13 BJT

〔标题新闻〕德国钢企蒂森克虏伯第二财季经调整后EBIT降至1.34亿欧元,全年营业利润料下降

注:EBIT指未计利息、税项之利润

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