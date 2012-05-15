〔中国债市〕现券收益率降准后跌幅已大,短期品种不宜过度追捧

路透上海5月15日电---中国银行间债市周二现券收益率续跌.弱势表现的经济基本面,及政策放松的利好续激发债市买盘.不过,部分投资者认为,降准后市场反应过于剧烈.特别是收益率跌幅已经较深的短期品种,不宜过度追捧.

上海一券商分析师表示,对经济的乐观估计与现实间的差异,造就了这波行情的诞生.同时,宽松的流动性及回落的通胀压力也给予了配合.

降准释放大量流动性,机构对资金面的预期非常乐观,上海一保险公司交易员指出,资金成本的下降为短期信用品种给予足够的配置动力.但若要建仓中长期限的低评级债券,仍需慎重.毕竟经济情况并不好,长期看信用利差还是会趋势性扩张.

"这两天涨得厉害是交易盘被压抑得太久了.特别是利率产品的交易盘在两个月内都没什么机会,好不容易抓到这个机会,换了我也选具有攻击性的产品做一波."他称.

央行宣布,自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点, 为今年以来第二次调降.[ID:nSB8536551]

对于保险机构获准投资簿记建档发行的无担保企业债,他指出,据了解,政策正式公布前,已有部分机构可以做相关投资,因此显着刺激收益率下行的可能性并不大.不过,中长期而言,该品种债券的流动性有望获得巨大提升.

保监会周一发布通知,允许保险机构投资以簿记建档方式公开发行的已上市交易的无担保企业债、非金融企业债务融资工具和商业银行发行的无担保可转换公司债等债券.[ID:nSB1544266]

银行间市场七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周二一改昨日谨慎态势,补跌逾20基点(bp)至2.84%附近,因央行宣布年内再降准后资金面预期走宽;但隔夜品种受昨日大挫、以及今日较高开盘价牵绊,降幅明显缩窄. [CN/CN]

剩余期限0.56年的央票1101094券最新成交对应收益率CN1101094=CFXS为2.6101%,上日收报2.71%.剩余期限9.52年的国债110024券最新成交对应收益率CN110024=CFXS为3.4050%,上日收报3.45%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 1.8747 2.8349

上日 1.9274 3.1156

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9989/2.9319

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6832/2.6122

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3356/3.2476(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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