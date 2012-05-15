〔中国汇市〕即期汇价转收涨,因国际欧元午后反弹且结汇盘涌出(更新版)

(新增更多交易员评论及报价)

* 人民币受结汇盘推动转收涨

* 欧元反弹干扰美指走势

* 中间价持续弱势并跌破6.31

* 海外炒作人民币贬值风潮升温

路透上海5月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二逆转早盘跌势收涨,受午后结汇盘涌出带动.中间价连续下行,今日并一举跌破6.31,为两个月来首见.不过,午后阶段性承压的国际欧元出现反弹,对美元指数造成干扰.

"结汇盘有点多,而且出了一点意料,欧元涨得太狠了,所以这边(美元)砸得狠了一点."上海一银行交易员称.

近期人民币贬值预期又有重燃苗头.数据显示,国内经济增长呈现疲态,部分机构甚至预计二季度GDP增速将下破8%.上述交易员表示,不仅是经济问题,中国与菲律宾之间的政治冲突也降低了投资者持有人民币的意愿.此外,一年期NDF跌至6.37位置,亦显现出海外炒作人民币贬值的风潮又开始升温.

不过,指望人民币大幅贬值也是不现实的.他指出,一方面全年的外贸仍有望保持顺差局面;另一方面,伴随美元的强势,结汇盘也逐渐涌现,并限制即期汇价的下跌幅度,"总的来说,整个趋势(美元兑人民币)在向上,但是预计速度比较缓慢."

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3182 6.3154 6.3267 6.3110 6.3040 6.3215

商务部稍早表示,中国今年外贸将呈现前低中稳后高态势,有信心实现全年目标.今年外贸将基本平衡、略有顺差,顺差将较去年进一步缩窄.[ID:nSB1543358]

对于盘间汇价与中间价定位差异大的现象,上述交易员认为,央行出台扩大人民币波幅的政策,目的就是要减少干预,增强市场的自主选择.而近期成交价上升幅度不及中间价升幅,两者的差异亦在逐步收窄.

以下为北京时间16:53,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3735/65 6.3730

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3190/10 6.3195

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水220点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3402元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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