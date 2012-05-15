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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 14:21 BJT

〔标题新闻〕泰国2011/12年度原糖产量达1,020万吨纪录,料带动2012年出口创纪录--OCSB

注:泰国甘蔗和糖协会办公室(OCSB)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8GF4J1]

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