美国对印度削减伊朗石油进口的努力持保留态度

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里5月15日电---美国国务院国际能源事务特使卡洛斯·帕斯卡尔(Carlos Pascual)周二表示，他对印度削减进口伊朗原油的努力并无太多感触。
当被问及印度是否可能获得金融制裁豁免权时，帕斯卡尔表示：“我们迄今对此并未有太多感触。”
美国国务卿希拉里上周呼吁印度进一步削减进口伊朗石油，称华府未来两月或不会就是否给予印度金融制裁豁免权作出决定。
希拉里称，美国对盟友削减进口伊朗原油的努力感到鼓舞，但还需有更多国家加入这一行动。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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