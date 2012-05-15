美国对印度削减伊朗石油进口的努力持保留态度

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里5月15日电---美国国务院国际能源事务特使卡洛斯·帕斯卡尔(Carlos Pascual)周二表示，他对印度削减进口伊朗原油的努力并无太多感触。

当被问及印度是否可能获得金融制裁豁免权时，帕斯卡尔表示：“我们迄今对此并未有太多感触。”

美国国务卿希拉里上周呼吁印度进一步削减进口伊朗石油，称华府未来两月或不会就是否给予印度金融制裁豁免权作出决定。

希拉里称，美国对盟友削减进口伊朗原油的努力感到鼓舞，但还需有更多国家加入这一行动。（完）