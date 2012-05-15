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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 14:20 BJT

〔日本股市〕日经指数收于三个半月收盘低位,受欧洲相关出口类股拖累

路透东京5月15日电---日经指数周二收跌0.8%,收于三个半月收盘低位,受对欧洲有暴险的出口类股拖累,因希腊难以组阁引发对其可能离开欧元区的担忧.

日经指数.N225收跌73.10点,报8,900.74点,跌破8,945点附近的技术支撑位,此为从11月至3月升势的61.8%回档位.

东证股价指数.TOPX跌1.2%,至747.40,触及四个月收盘低位.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

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