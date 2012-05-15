〔中国股市〕沪综指小幅收跌至近一月新低,受外围市场普跌拖累

路透北京5月15日电---中国股市沪综指周二小幅收跌至近一个月新低,为连续第三个交易日下跌.对欧债危机的担忧加深引燃避险情绪,外围市场风险资产价格普跌,并拖累国内市场.分析师指出,当前基本面状况欠佳令股市短线持续盘整,料在2,350附近应有技术支撑.

沪综指.SSEC收报2,374.843点,跌5.882点或0.25%,上次收盘低点为4月17日的2,334.985点.今日上海A股成交额缩至772亿元人民币,上交易日为892亿元.

浙商证券策略分析师王伟俊认为,一方面欧洲风险比预想的大,另一方面,本周市场还是以消化4月疲弱经济数据为主,两者均令大盘承压.但他指出,沪指2,350附近应有技术性支撑.

希腊陷入政治僵局令该国可能退出欧元区,加之对中国经济的担忧,令海外风险资产价格普跌,隔夜欧洲股市触及四个半月最低收位,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS一度跌1.1%,至四个月低位,现货金XAU=周二亦触及每盎司1,552.49美元的四个半月低点.

中国平安(601318.SS)(2318.HK)逆市收高3.43%,报42.19元.曾被视为对其股价最大利空因素的员工股减持事宜,已有突破性进展.公司公告称,其员工持股平台公司的部分股权,已分别转让给四家机构投资者,并未在二级市场减持.

沪深300指数5月合约CIFK2尾盘报2,608.6点,跌0.4%,成交量为174,424手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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