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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 14:28 BJT

〔韩国股市〕连续第五天收低,船运股表现逊于大盘

路透首尔5月15日电---韩国股市周二连续第五天收低,跌破备受关注的1,900点关口,因投资者愈发担心希腊可能退出欧元区,不过尾盘受技术性支撑而削减跌幅.

船运股表现逊于大盘,其中STX Pan Ocean (028670.KS)大跌6.5%,韩进海运(000700.KS)跌4.8%.

综合股价指数.KS11收跌0.77%,报1,898.96点.(完)

--编译 许娜;审校 李爽

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