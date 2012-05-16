默克尔与奥朗德之间共识或多于分歧

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林/巴黎5月15日电（记者 Noah Barkin/Catherine Bremer）---五年前，萨科齐宣誓就职后飞往柏林，就有关空中客车的问题上发表了令人吃惊的言论，这是法国和德国之间最敏感的问题之一。
萨科齐首次访问德国为随后几个月的两国关系定了调。萨科齐违背预算承诺，宣布与利比亚进行核问题合作的计划，并自称在影响欧洲央行决定方面有功，这些令德国官员感到很厌恶。
奥朗德将于周二宣誓就职，随后也将访问德国。德国官员对这次德法关系将迎来平静开局抱持信心。
冲动的萨科齐和保守的默克尔最终克服了开局不利，联手应对全球金融危机，以及随后的欧元区债务危机，并赢得了“梅科齐”组合的称谓。
但是这两人仍存在太多不同，很难走得很近。这也是为什么尽管默克尔和其保守派公开支持萨科齐连任，仍很希望与社会党人奥朗德合作。
“大家忘记了默克尔和萨科齐之间存在很多分歧。我们预计她与奥朗德之间的共识将多于分歧。”一名接近默克尔的德国官员匿名称。
一名驻布鲁塞尔的欧盟大使更加直白地说：“一些领导人对萨科齐败选并不感到遗憾，这不是什么秘密。”
奥朗德将在柏林受到盛大欢迎。但是奥朗德和默克尔的助手都曾警告称，奥朗德要求采取新的刺激增长措施可能导致双方的谈判针锋相对。
法国社会党发言人Benoit Hamon周日对法国电视台表示，默克尔不能“根据德国利益独自决定欧洲的命运”。
不过在分歧以外，双方的助手都强调默克尔和奥朗德的共同之处，两人的关系对欧元区的未来至关重要。（完）
--编译 李富强;审校 王凤昌
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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