更正:《即时观点》德国第一季GDP较上季意外强劲增长0.5%,远超预期

(更正:因译文有误,内文第二段改为"第一季GDP较上年同期增速",非"第一季GDP较上季增速")

路透柏林5月15日电---德国第一季经季节调整国内生产总值(GDP)较上季意外增长0.5%,远高于预估,因出口强劲,帮助经济继去年第四季萎缩0.2%后回升.

德国联邦统计局周二公布的初值亦显示,第一季GDP较上年同期增速从第四季的1.5%加快至1.7%,唤起德国仍是欧元区经济增长引擎的期望.

联邦统计局称,出口是经济的最大推动力,国内消费亦提速,帮助抵消了投资的下滑.

路透调查访问的41名分析师原本预计,德国第一季GDP按季增长0.1%,按年增长0.8%.

以下为分析师评论摘要:

VP BANK的BERND HARTMANN:

GDP成长0.5%,令德国可能陷入衰退的讨论暂时终止.不过,我们是否已经触底仍有待讨论.而且,最近前瞻性指标表现不一.ZEW和Ifo指数一定程度上都勾勒出过度乐观的情景.制造业采购经理人指数(PMI)则预示未来几个月经济将再度恶化.欧元区形势仍然紧张,足以影响德国经济成长.

德国商业银行JOERG KRAEMER:

这是一个非常强劲的反弹.第四季的萎缩并非衰退的开始,而只是经济一波小的滑落.但我无法确定这种速度能否持续.采购经理人指数(PMI)的趋势是下行.

德国的表现好于欧元区其他国家,但我不认为其将会延续这样的步伐.

意大利裕信银行(UniCredit)的ANDREAS REES:

我认为我们可以说,德国经济第一季真的成功地抵御了欧元区危机影响.这归功于贸易,特别是与美国的贸易盖过了欧元区危机带来的负面影响.欧元区以外国家的需求盖过了欧元区的疲弱.

这是非常令人欣喜的结果,且支持以下的乐观看法,即德国就算在欧元危机发生之际都能展现出相对稳定的成长.(完)