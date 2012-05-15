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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 14:48 BJT

〔澳洲股市〕触及逾一个月收盘低位,原材料和能源类股跌幅居前

路透墨尔本5月15日电---澳洲股市周二收跌0.7%,触及逾一个月最低收位,因希腊政治僵局以及全球增长放缓的担忧打击大宗商品价格,拖累矿业类股下跌.

大型原材料与能源企业跌幅居前,矿业巨头必和必拓(BHP.AX)下挫1.8%至33.82澳元,Fortescue Metals(FMG.AX)重挫5.2%.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数跌30.5点至4,266.5,为4月11日以来最低收位.该股指周一收涨0.3%.(完)

--编译 李春喜;审校 吴云凌

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