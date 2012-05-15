〔澳新汇市〕澳元和新西兰元脱离五个月低点,市场人气仍谨慎

路透惠灵顿/悉尼5月15日电---澳元兑美元周二收复一些失地,但仍走势不稳,希腊当前政治僵局短期内可能限制其涨势.

澳元兑美元AUD=D4小升0.3%至0.9990,之前一度低见0.9945,为去年12月末以来最低.

Arab Bank Australia交易员David Scutt称,出口商在0.9950及上方的买盘扶助澳元反弹.他说,目前关注的焦点是欧洲周二公布的GDP数据.