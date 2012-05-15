《企业看点》--5月15日财务活动报导摘要

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透班加罗尔5月15日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 中国证券报援引消息人士报导,以挪威中央银行、阿布达比投资局、加拿大年金计划等为代表的QFII近期正在向中国外汇局申请增加额度.有关部门正在加快QFII资格和投资额度审批.据消息人士透露,QFII10亿美元投资额度上限有望提高.[ID:nSB1545592]
* 美国最大的汽车商通用汽车(GM)(GM.N)执行长对彭博表示,GE有兴趣买入Ally Financial Inc的国际业务.[ID:nL1E8GEEMQ](完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 白云;审校 王丽鑫
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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