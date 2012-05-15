《企业看点》--5月15日财务活动报导摘要

路透班加罗尔5月15日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 中国证券报援引消息人士报导,以挪威中央银行、阿布达比投资局、加拿大年金计划等为代表的QFII近期正在向中国外汇局申请增加额度.有关部门正在加快QFII资格和投资额度审批.据消息人士透露,QFII10亿美元投资额度上限有望提高.[ID:nSB1545592]

* 美国最大的汽车商通用汽车(GM)(GM.N)执行长对彭博表示,GE有兴趣买入Ally Financial Inc的国际业务.[ID:nL1E8GEEMQ](完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)