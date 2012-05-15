〔钢铁产业〕德国两大钢企蒂森克虏伯和Salzgitter给出黯淡的财测

路透法兰克福5月15日电---德国两大钢企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)和Salzgitter (SZGG.DE)对今年剩余时间给出了黯淡的预测,因欧元区债务危机影响厂房及新设备的需求.

蒂森克虏伯预测,其截至9月末的12个月经调整的营业利润降至1-10亿欧元的中段区域,上年度则为17.6亿欧元.

Salzgitter则预计,本年度营收和税前利润都将持稳,不过其重申很难达到上年度的获利水平.(完)