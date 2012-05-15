〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元弹离四个月低点,兑欧元逼近1.20限价水准

* 瑞郎兑美元弹离四个月低点

* 瑞郎兑欧元继续在逼近1.20的水准交投

* 瑞士央行总裁重申限制汇率的承诺

路透苏黎世5月15日电---瑞郎周二追随欧元涨势,两者兑美元均弹离日内稍早触及的四个月新低,此前有关希腊退出欧元区的传言令欧元承压.

瑞郎兑欧元逼近瑞士央行去年9月为阻止经济滑向衰退而设置的限价1.20.瑞士央行总裁乔丹周一重申,央行将守住汇率限价,在必要时会采取进一步措施阻升瑞郎.

在周一交易时段,瑞郎兑美元受欧元走疲拖累下跌,因欧元区债务忧虑重燃打击冒险意愿,促使投资者卖出股票并买入美元.

在美元穿破关键阻力水准后,瑞郎兑美元交投在1月23日以来最低位,分析师称瑞郎可能会进一步下跌.

"美元/瑞郎不仅突破0.9317/42的阻力区域,纽约日线还收在该区域上方,"德国商业银行一位技术分析师称,"这意味着1月的顶部0.9595目前成为焦点."

瑞郎兑美元较纽约收盘上涨0.2%,0821GMT时报0.9346瑞郎.

瑞郎兑欧元持稳在1.2011瑞郎.(完)

--编译 吴云凌;审校 白云

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