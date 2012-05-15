澳新经济指标预测--5月15日-5月22日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透5月15日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月14日当周------------------------------------
5月16日(三)
0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 5月 -- -1.6%
0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 +0.8% +1.0%
(较上年同期) -- +3.6%
2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第一季 -- +0.5%
产出物价 -- +0.1%
5月17日(四)
暂无重要数据.
5月18日(五)
暂无重要数据.
---------------------------------5月21日当周------------------------------------
5月21日(一)
暂无重要数据.
5月22日(二)
暂无重要数据.(完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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