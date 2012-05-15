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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 15:00 BJT

****澳新经济指标预测--5月15日-5月22日****

路透5月15日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------5月14日当周------------------------------------

5月16日(三)

0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 5月 -- -1.6%

0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 +0.8% +1.0%

(较上年同期) -- +3.6%

2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第一季 -- +0.5%

产出物价 -- +0.1%

5月17日(四)

暂无重要数据.

5月18日(五)

暂无重要数据.

---------------------------------5月21日当周------------------------------------

5月21日(一)

暂无重要数据.

5月22日(二)

暂无重要数据.(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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