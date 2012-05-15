〔全球金市〕金价跌至四个半月低位,受希腊局势打压

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡5月15日电---周二现货金跌至去年12月末以来最低,因欧元兑美元下跌.市场担忧希腊债务危机恶化可能波及邻国并威胁到欧元,令欧元下跌.
不过金价走低引发实货市场成交密集,印度和东南亚国家珠宝商买盘令新加坡金条价格较伦敦价格溢价持稳在1.20美元.
欧元区财长们将有关希腊退出欧元区的言论斥为"宣传和无稽之谈",但同时指出希腊必须尊重与欧盟和国际货币基金组织(IMF)达成的抒困计划相关条款.[ID:nSB1545348]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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