〔全球金市〕金价跌至四个半月低位,受希腊局势打压

路透新加坡5月15日电---周二现货金跌至去年12月末以来最低,因欧元兑美元下跌.市场担忧希腊债务危机恶化可能波及邻国并威胁到欧元,令欧元下跌.

不过金价走低引发实货市场成交密集,印度和东南亚国家珠宝商买盘令新加坡金条价格较伦敦价格溢价持稳在1.20美元.

欧元区财长们将有关希腊退出欧元区的言论斥为"宣传和无稽之谈",但同时指出希腊必须尊重与欧盟和国际货币基金组织(IMF)达成的抒困计划相关条款.[ID:nSB1545348]