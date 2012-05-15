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市场报道 | 2012年 5月 15日 星期二 15:12 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元脱离低点,受德国优于预期的GDP扶助

0654GMT---欧元兑美元EUR=跌至四个月低点1.2814美元,因为希腊被迫举行第二次大选的机会升高,不过在德国公布优于预期的国内生产总值(GDP)数据后,欧元反弹,最新报1.2855美元,较上日升0.2%.

市场等待稍晚将公布的德国ZEW景气判断指数,作为市场交投指引.

澳元兑美元AUD=D4扳回上日大跌的失土,最新报0.9996美元,涨0.4%.

美元指数.DXY近持平,报80.549.市场风险胃口薄弱,美元因此获得支撑.(完)

--编译 沈以文;审校 李爽

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