《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元脱离低点,受德国优于预期的GDP扶助

标题新闻：印度2月制造业活动连两个月扩张，原材料成本上升促企业以近三年半最快速度提价
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0654GMT---欧元兑美元EUR=跌至四个月低点1.2814美元,因为希腊被迫举行第二次大选的机会升高,不过在德国公布优于预期的国内生产总值(GDP)数据后,欧元反弹,最新报1.2855美元,较上日升0.2%.
市场等待稍晚将公布的德国ZEW景气判断指数,作为市场交投指引.
澳元兑美元AUD=D4扳回上日大跌的失土,最新报0.9996美元,涨0.4%.
美元指数.DXY近持平,报80.549.市场风险胃口薄弱,美元因此获得支撑.(完)
--编译 沈以文;审校 李爽
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路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。 据新华社当日晚间报导，法院判决王帅廷以受贿罪判处有期徒刑九年，并处罚金40万元；以贪污罪判处有期徒刑10年，并处罚金80万元，决定执行有期徒刑16年，并处罚金120万元。对扣押在案的受贿赃款赃物依法上缴国库，扣押在案的贪污赃款退还被害单位。
路透北京3月1日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率走高，国债期货下挫。交易员表示，中国PMI（采购经理人指数）数据显示制造业回暖，且美国再通胀预期下3月加息概率提高，美债收益率跳升，国内现券人气承压，期货低开震荡后临近午段时跳水。