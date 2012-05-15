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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 15:13 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌向111美元,受希腊政治与经济动荡打击

路透新加坡5月15日电---布兰特原油期货周二跌向每桶111美元,因希腊政治和经济动荡加剧,围绕该国可能脱离欧元区的担忧引发美元计价商品价格下跌.

布兰特原油连续第四日下跌,其也受到全球经济放缓担忧的打击,将在周二公布的欧洲数据料显示该地区陷入三年中的第二次衰退.

中国周末放宽货币政策的决定也引发全球经济形势不妙的担忧,投资者退出风险较高的资产,打击铜、黄金和欧元.

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