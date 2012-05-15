〔国际油市〕布兰特原油跌向111美元,受希腊政治与经济动荡打击

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡5月15日电---布兰特原油期货周二跌向每桶111美元,因希腊政治和经济动荡加剧,围绕该国可能脱离欧元区的担忧引发美元计价商品价格下跌.
布兰特原油连续第四日下跌,其也受到全球经济放缓担忧的打击,将在周二公布的欧洲数据料显示该地区陷入三年中的第二次衰退.
中国周末放宽货币政策的决定也引发全球经济形势不妙的担忧,投资者退出风险较高的资产,打击铜、黄金和欧元.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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