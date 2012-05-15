《汇市解析》—技术面及价位预测

路透伦敦5月15日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元朝长期目标位及1月低位1.2630美元持续推进.若跌穿1.2800美元,将大大赋予欧元跌至该长期目标位所需的额外动力.目前任何回升走势应会在1.2960美元及随后的1.3060美元处受阻,1.3085美元处的跳空缺口仍将是中长期的上档限制.欧元只有再次站上1.3085美元处的缺口,短期才有可能企稳,并再次上测1.3200美元目标位.

美元兑日圆:下档压力仍是当前主调,此前曾连续两周收盘回到云区阻力位80.40日圆下方.美元可能初步跌向79.20日圆,进而下探78.45及200日移动均线.云区线80.42日圆应继续成为阻力水准,美元若要企稳,我们尚需看到汇价重新收在这一关键水准上方.

欧元兑英镑:跌穿心理重要支撑位0.8英镑,现在开启了跌向2008年11月低位0.7845英镑的可能性.关键阻力位落在0.8085和0.8105的缺口.欧元兑英镑若要企稳,需要升至0.8140英镑上方,重新瞄准阻力位0.8220英镑,以及从2月高位0.8505英镑引出的趋势线阻力0.8245英镑.

英镑兑美元:英镑继续在上周所讨论的1.6050美元区域附近寻找支撑,而在该区域上方仍易出现空头回补.如果英镑确实跌穿1.6050美元,从1月低位1.5235美元引出的趋势线支撑1.6000美元将提供更大的支撑力道.1.6000美元下方的支撑位是1.5770美元,即1.5235-1.6305美元上涨走势的50%回档位.主要阻力水准仍为2011年高位1.6750美元引出的趋势线阻力1.6315美元,以及本周高位1.6200美元.

纽约 当日 今年来 2011年

0828GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2853 1.2825 +0.22 -0.71 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.87 79.86 +0.01 +3.81 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 102.68 102.42 +0.25 +3.12 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9340 0.9362 -0.23 -0.38 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6088 1.6091 -0.02 +3.56 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0005 1.0030 -0.25 -1.84 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9995 0.9959 +0.36 -2.25 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7759 0.7769 -0.13 -0.32 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.840 79.530 +0.39 +1.53 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.000 62.030 -0.05 +3.63 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 128.50 128.49 +0.01 +7.50 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2870 1.2802 +0.53 -1.95 1.3126

--------------------------------------------------------------

附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]