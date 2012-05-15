〔中国票据市场〕转贴利率再下一城,受惠于信贷规模充裕及资金成本续跌

路透上海5月15日电---中国票据市场转贴利率周二续跌,受惠于信贷规模充裕及资金成本持续下行.业内人士指出,相对宽松的流动性或将支持近期票市的持续向好.

交易员指出,目前银行间流动性充裕,转贴利率随资金成本一下再下.市场甚至出现"长票短做"的局面,即用短期资金购买长期票据,资金到期后续借滚动操作,侧面拉低转贴利率.

"关键是市场认为钱是很容易借到的,所以才"长票短做",今年向从前那样时点性的(流动性)紧张情况也少了."华南一银行交易员称.

资金市场一主要指标--上海银行间同业拆放利率(shibor)SHIBOR=六个月期品种SHICNY6MD=今日报在4.8916%,昨日收报在4.9042%.

上述交易员并称,在贷款需求萎缩的当下,银行鼓励合乎条件的企业进行票据业务,一定程度上有助于增加票源,加之银行自身资金充裕,亦会加大收票力度,因此转贴利率的下行仍可维持.

中国银行间市场七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周二一改昨日谨慎态势,补跌逾20基点(bp)至2.85%附近,因央行宣布年内再降准后资金面预期走宽;但隔夜品种受昨日大挫、以及今日较高开盘价牵绊,降幅明显缩窄. [CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.2897/5.0245 5.5108/5.2463 6.4680/5.9064

上日 5.3058/5.0545 5.5292/5.2568 6.4680/5.9064

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变动 -1.61/-3 -1.84/-1.05 0/0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.7482%,较上日的4.7700%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 2.9085/2.8265 2.9097/2.8587

上日 3.0250/2.9643 3.0770/3.0164

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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