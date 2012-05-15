〔日本债市〕日债收益率曲线趋平,因40年债标售后超长期债价格上涨

路透东京5月15日电---日本超长期公债价格周二上涨,此前40年期公债标售顺利,令20年和30年期收益率跌至19个月新低,因希腊政局变数增加,继续支撑固定收益资产需求.

"即便收益率处于当前低位,我们也没有太多可以做的.日债看起来已超买,但鉴于欧洲的政治形势,投资者不得不买入更多,"东京一家欧系资产管理公司的固定收益基金经理表示.

希腊相关党派领导人将于周二会晤,考虑总统Karolos Papoulias提出由技术型官员组成政府的提议.若各方无法达成妥协,该国或面临新一轮选举,届时反对节支的左翼党派或取得胜利.