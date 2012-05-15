〔日本债市〕日债收益率曲线趋平,因40年债标售后超长期债价格上涨

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京5月15日电---日本超长期公债价格周二上涨,此前40年期公债标售顺利,令20年和30年期收益率跌至19个月新低,因希腊政局变数增加,继续支撑固定收益资产需求.
"即便收益率处于当前低位,我们也没有太多可以做的.日债看起来已超买,但鉴于欧洲的政治形势,投资者不得不买入更多,"东京一家欧系资产管理公司的固定收益基金经理表示.
希腊相关党派领导人将于周二会晤,考虑总统Karolos Papoulias提出由技术型官员组成政府的提议.若各方无法达成妥协,该国或面临新一轮选举,届时反对节支的左翼党派或取得胜利.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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