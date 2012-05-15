〔中国债市〕人民币利率互换续跌约10bp,短期料维持弱势

路透上海5月15日电---中国人民币利率互换(IRS)周二继续普跌约10个基点(bp).因经济数据低迷,市场认为宽松货币政策短期内仍会延续,市场利率有望进一步走跌.

"降准本是情理之中,但时机却有些意料之外,"上海一位外资行交易员说,近期公布的经济数据大多不太理想,这让投资者的情绪变得更加悲观,但对宽松政策的预期反而愈加强烈,特别是在央行及时调降准备金率之后.

中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.[ID:nSB8536551]

上述交易员表示,目前市场比较情绪化,调整的速度很快,幅度也很大,很难判断可以跌到什么程度.不过预计市场利率的大趋势仍然向下,短期内会维持弱势.

中国银行间市场七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周二一改昨日谨慎态势,补跌逾20基点(bp)至2.85%附近,因央行宣布年内再降准后资金面预期走宽;但隔夜品种受昨日大挫、以及今日较高开盘价牵绊,降幅明显缩窄.[CN/CN]

最近几日出炉的中国4月宏观数据略显揪心,从外贸到工业、投资和消费一片惨淡.内需不振拖累中国经济仍在下行趋势中运行.抑通胀的目标控制虽好,但稳增长任务更显艰巨.受欧美经济疲弱形势等因素影响,甫公布的中国4月实际FDI亦连续第六个月同比下滑.(欲览数据详情,请点击[ID:nSB1540280])

希腊陷入政治僵局令该国可能退出欧元区,加之对中国经济的担忧,令海外风险资产价格普跌,隔夜欧洲股市触及四个半月最低收位,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS一度跌1.1%,至四个月低位,现货金XAU=周二亦触及每盎司1,552.49美元的四个半月低点.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 2.9325/3.0375 2.7840/2.8780 2.8960/2.9900 3.0120/3.1100 3.0450/3.3675

周一 3.0320/3.1340 2.9000/2.9950 2.9900/3.0850 3.1500/3.2483 3.1575/3.4925

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变动 -0.0995/-0.0965 -0.1160/-0.1170 -0.0940/-0.0950 -0.1380/-0.1383 -0.1125/-0.1250

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红

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