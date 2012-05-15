更正:〔国际油市〕印度计划2012/13年减少伊朗石油进口11%至1,550万吨--官员

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(因原文有误,更正内文第一段和第二段的官员姓名)
路透新德里5月15日电---印度石油部官员R. P. N. Singh周二对议会表示,印度力争2012/13年度将伊朗原油进口削减11%至1,550万吨,相当于日进口约31万桶.
Singh称,印度2011/12年度进口1,744万吨,较上年减少5.7%.
路透上周拿到的数据显示,印度4月从伊朗累计进口石油数量较3月下降约三分之一至每日26.9万桶左右.(完)
--编译 李爽; 审校 吴云凌/白云
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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