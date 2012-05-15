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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 18:51 BJT

更正:〔国际油市〕印度计划2012/13年减少伊朗石油进口11%至1,550万吨--官员

(因原文有误,更正内文第一段和第二段的官员姓名)

路透新德里5月15日电---印度石油部官员R. P. N. Singh周二对议会表示,印度力争2012/13年度将伊朗原油进口削减11%至1,550万吨,相当于日进口约31万桶.

Singh称,印度2011/12年度进口1,744万吨,较上年减少5.7%.

路透上周拿到的数据显示,印度4月从伊朗累计进口石油数量较3月下降约三分之一至每日26.9万桶左右.(完)

--编译 李爽; 审校 吴云凌/白云

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