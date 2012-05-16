伊朗认定"摩萨德特工"谋杀核科学家,处以绞刑

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(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜5月15日电---伊朗国家媒体周二的报导称，该国将一名男子处以绞刑，因认定其为以色列情报机构摩萨德（Mossad）的特工，并于2010年杀害了一名伊朗核科学家。
伊朗国家媒体引述中央检察官办公室的报导称，24岁的Majid Jamali Fashi在德黑兰Evin监狱被处以绞刑。他于去年8月因涉嫌杀害Massoud Ali-Mohammadi被判死刑。报导称Fashi承认所犯罪行。
Ali-Mohammadi死于2010年1月的一场摩托车炸弹爆炸。
报导称，Fashi多次在海外接受摩萨德训练，随后回到伊朗策划了暗杀行动。
西方分析师认为，50岁的德黑兰大学教授Ali-Mohammadi即使与伊朗核项目有关，涉及内容也极少。伊朗原子能组织发言人称，Ali-Mohammadi被害时并没有参与该组织的活动。
伊朗指控以色列和美国暗杀了四名伊朗科学家，以破坏伊朗的核项目。美国政府予以否认，以色列拒绝予以置评。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
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