《外汇动态》1.2880-00区域的主权卖单或限制欧元/美元进一步上涨

标题新闻：印度2月制造业活动连两个月扩张，原材料成本上升促企业以近三年半最快速度提价
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0728GMT--德国经济在第一季加速增长,法国第一季国内生产总值(GDP)也免于出现负增长.然而即便中心守稳,侧翼仍然疲弱.正如军事学上所说的,失去了侧翼也就失去了中心.
一旦1.2880上方的停止单被触发,做空欧元EUR=D4的市场就可能被逼仓,不过据闻1.2880-00区域有主权卖单,因此欧元的进一步涨势可能在此止步.(完)
--编译 吴云凌;审校 王洋
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路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。 据新华社当日晚间报导，法院判决王帅廷以受贿罪判处有期徒刑九年，并处罚金40万元；以贪污罪判处有期徒刑10年，并处罚金80万元，决定执行有期徒刑16年，并处罚金120万元。对扣押在案的受贿赃款赃物依法上缴国库，扣押在案的贪污赃款退还被害单位。
路透北京3月1日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率走高，国债期货下挫。交易员表示，中国PMI（采购经理人指数）数据显示制造业回暖，且美国再通胀预期下3月加息概率提高，美债收益率跳升，国内现券人气承压，期货低开震荡后临近午段时跳水。