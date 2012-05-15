《外汇动态》1.2880-00区域的主权卖单或限制欧元/美元进一步上涨

0728GMT--德国经济在第一季加速增长,法国第一季国内生产总值(GDP)也免于出现负增长.然而即便中心守稳,侧翼仍然疲弱.正如军事学上所说的,失去了侧翼也就失去了中心.

一旦1.2880上方的停止单被触发,做空欧元EUR=D4的市场就可能被逼仓,不过据闻1.2880-00区域有主权卖单,因此欧元的进一步涨势可能在此止步.(完)