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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 15:50 BJT

〔日本股市〕日经指数收在三个半月低点,因希腊忧虑打击出口类股(更新版)

(新增更多细节)

路透东京5月15日电---日本股市日经指数周二下跌,收于三个半月收盘低位,持有欧洲业务的出口类股下跌,拖累大盘.希腊难以组成联合政府,引发市场忧虑希腊可能被迫离开欧元区.

日经指数.N225收跌0.8%,报8,900.74点.午后脱离2月以来的盘中低点,交易商猜测日本央行购买上市交易基金(ETF)以支撑市场.

日经指数跌破8,945点附近的技术支撑位,此为从11月至3月升势的61.8%回档位.

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