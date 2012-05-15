〔中国经济〕2015年对外直接投资将达到1,500亿美元--商务部

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京5月15日电---中国商务部周二确定"十二五"(2011-2015)对外投资目标,未来合作规模将进一步扩大,2015年对外直接投资将达到1,500亿美元,年均增长17%.
中国近年来大力发展对外投资,鼓励企业"走出去".旨在通过海外兼并收购吸收先进技术、管理经验及弥补国内资源不足等;对外投资亦有助于缓解国内产能过剩,以及平衡国际收支.
中国商务部数据显示,2011年中国境内投资者共累计实现非金融类直接投资600.7亿美元,同比增长1.8%.且截至2012年4月底,中国累计非金融类对外直接投资3,451亿美元.
刊登在商务部网站的新闻稿并表示,"十二五"将大力支持各类企业跨国经营,培育跨国公司和知名品牌.同时,提高对外投资合作在各地外向型经济发展中的比重和作用;引导符合外部市场需求、具有较强优势的加工制造业企业开拓国际市场等等.
数据显示,"十一五"(2006-2010)期间,中国对外直接投资年均增长超过30%.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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