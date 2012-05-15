〔中国经济〕2015年对外直接投资将达到1,500亿美元--商务部

刊登在商务部网站的新闻稿并表示,"十二五"将大力支持各类企业跨国经营,培育跨国公司和知名品牌.同时,提高对外投资合作在各地外向型经济发展中的比重和作用;引导符合外部市场需求、具有较强优势的加工制造业企业开拓国际市场等等.