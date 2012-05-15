〔欧元区政经〕德国反对党领导预计欧盟财政条约在议会投票恐推迟

标题新闻：自由港印尼Grasberg铜矿不会恢复正常运营，2017年日产量将降至9.5万吨--公司文件
注：自由港为美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan Inc)的简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透柏林5月15日电---德国反对党社会民主党领导周二表示,总理梅克尔要在议会夏季休会之前使欧盟财政条约获得通过的计划面临重大挑战.
社会民主党资深议员Frank-Walter Steinmeier也表示,该党派是否支持梅克尔议案,将取决于增加了何种经济增长措施.他表示不可能按原计划在5月25日对议案进行投票.
注：自由港为美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan Inc)的简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京3月1日 - 日本自民党总裁特别辅佐西村康稔周三表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。
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