〔欧元区政经〕德国反对党领导预计欧盟财政条约在议会投票恐推迟

路透柏林5月15日电---德国反对党社会民主党领导周二表示,总理梅克尔要在议会夏季休会之前使欧盟财政条约获得通过的计划面临重大挑战.

社会民主党资深议员Frank-Walter Steinmeier也表示,该党派是否支持梅克尔议案,将取决于增加了何种经济增长措施.他表示不可能按原计划在5月25日对议案进行投票.