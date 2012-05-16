新葡萄酒品鉴杯：让水火相容

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(本文由路透中文网编译提供)
路透香港5月15日电---通过“驯服”葡萄酒中的酒精，一个状似郁金香花骨朵的葡萄酒杯真能改变陈酿的口味吗？
这正是法国奢侈水晶酒杯制造商巴卡拉(Baccarat)所希望实现的。巴卡拉近来开始在香港销售其最新系列的品鉴杯。受益于大陆买家的巨大需求，在全球经济形势不稳的背景下，香港的葡萄酒进口依然强劲。
巴卡拉酒庄系列极致专业品鉴杯设计顾问Bruno Quenioux表示：“人们总是将优质葡萄酒与含有酒精的葡萄酒搞混，这不是我们想要的。”巴卡拉酒庄出品的这套杯子于今年早些时候在法国开售。
“葡萄酒的复杂之处在于把握水和火(水和火分别指代葡萄酒的香味和酒精)的平衡。过多的酒精会使葡萄酒的香味不再，但如果香味过重，酒精也就不复存在。”
这种酒杯有广阔的基部，有点类似于酿酒师和侍酒师品酒用得试酒碟，有倾斜侧边、窄窄的杯口。巴卡拉称这种样式的酒杯是为防止在品酒摇晃酒杯时，酒精的味道压过其他香味。
Quenioux对路透表示：“优质葡萄酒在品到最后时，其主体不再是酒精，而是酒香。”他说新的玻璃杯可以使香气更微妙。
“你可以感受到缕缕轻烟、繁花朵朵，这种酒杯定会让你感受到葡萄酒纯天然的一面……而当你回归到普通酒杯时，你会有种乡土的感觉，味道也没那么微妙。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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