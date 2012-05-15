《中国新债预测》50年国债利率预测均值4.22%,明显低于二级市场

* 招标品种: 财政部50年期固息国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(16日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(保险、银行和券商)

* 预测区间: 4.18%-4.28%

* 预测均值: 4.22%(按各家机构预测值平均)

路透上海5月15日电---中国财政部周三将招标发行50年期固息国债.路透调查显示,超长期国债供给不多,保险公司配置需求较为稳定,加之目前债市又恰逢"降准"行情,或有部分交易型机构参与本期新债投标,预计中标利率明显低于二级市场,预测均值为4.22%.

"毕竟是50年,跨好几个(经济)周期呢,还是要从配置的角度去考虑,"上海一保险公司分析师称.

不过她认为,在央行再次降低存准率后,债市行情火爆,也不能排除投机力量介入一级市场,料本期债中标利率落在4.20%-4.25%之间.

中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB1542170]

银行间债市现券收益率周二继续下跌.调降存款准备金率利好持续发酵,场内做多热情高涨,现券收益率曲线陡峭化态势明显,亦呼应一级发行市场暖势.[CN/CN]

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,50年期品种最新收益率报在4.2914%;二级市场上,相近期限国债交投寥寥,剩余期限约49.5年的固息国债110023券最近成交是在5月2日,对应收益率CN110023=CFXS4.3250%.

该期债为财政部今年第八期记账式附息国债,按半年付息.采用单一价格(荷兰式)招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期国债的票面利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期债竞争性招标时间为5月16日上午9:30-10:30,5月17日开始发行并计息,5月21日发行结束,5月23日起上市交易.(完)