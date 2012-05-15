〔美国个股〕百度携手长虹联通富士康共推智能手机,内置百度云服务

路透上海5月15日电---中国最大的搜索引擎--百度(BIDU.O)周二表示,将携手长虹集团,中国联通(0762.HK)和富士康科技集团,共同推出一款智能手机.这标志着百度正式进入智能手机市场.

这款以长虹冠名、由富士康生产的智能手机将内置百度的云服务,可为客户提供免费正版音乐下载,100G网盘免费使用等服务,售价也将低于1,000元人民币.百度在新闻稿中未给出新手机上市的具体日期,只是称将在非常短的时间上市.

这是继去年底与戴尔DELL.O合作推出搭载"百度-易"平台、定价较高的智能手机之后,百度第二次宣布与手机厂商的合作.百度副总裁王劲稍早对路透表示,百度云是此前"百度-易"平台的升级.

百度携手其他厂商推出内置百度云服务的手机,意味着百度正加快完善其在互联网领域的布局,以与其他几家互联网巨头主导的系统平台(谷歌(GOOG.O)Android、苹果(AAPL.O)OS和微软(MSFT.O)Windows)在中国移动互联网市场一较高下.

中国其他两家互联网巨头--腾讯(0700.HK)和阿里巴巴亦将触角伸向手机领域:阿里巴巴联合天语推出搭载阿里云操作系统的天语手机,而腾讯则联合HTC推出社交手机.

中兴通讯(000063.SZ)和华为科技[HWT.UL]目前则是国内低端手机的主导者,而去年第四季数据显示,三星(005930.KS)是高端手机的领跑者.(完)