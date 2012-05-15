〔企业结盟〕新闻集团收购中国博纳影业近20%股份

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京5月15日电---新闻集团(NWSA.O)同意收购中国电影发行商博纳影业集团BONA.O近20%的股份,成为最近一家进军中国高速发展的电影市场的美国媒体公司.
博纳影业的声明称,新闻集团将直接向博纳影业创始人兼首席执行官于冬购买19.9%的股份,声明没有透露财务细节.博纳影业在美国Nasdaq上市,市值约为3.92亿美元.
博纳在声明中引述新闻集团中国投资与战略发展首席执行官高群耀(Jack Gao)的话称,博纳有吸引力的原因在于它既有电影发行和制作,也经营院线业务.
路透无法立即获得新闻集团驻北京机构的评论.博纳影业发言人称不就声明之外的问题置评.
博纳影业CEO于冬在声明中表示,自2010年上市以来,博纳影业发展迅速,希望引入优秀的战略投资者.
"新闻集团在全球范围内广泛的影响力、投资及发行经验将有助于加速我们实施全球扩张战略的步伐,"于冬表示.(完)
--编译 李春喜; 审校 白云
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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