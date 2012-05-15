〔企业结盟〕新闻集团收购中国博纳影业近20%股份

路透北京5月15日电---新闻集团(NWSA.O)同意收购中国电影发行商博纳影业集团BONA.O近20%的股份,成为最近一家进军中国高速发展的电影市场的美国媒体公司.

博纳影业的声明称,新闻集团将直接向博纳影业创始人兼首席执行官于冬购买19.9%的股份,声明没有透露财务细节.博纳影业在美国Nasdaq上市,市值约为3.92亿美元.

博纳在声明中引述新闻集团中国投资与战略发展首席执行官高群耀(Jack Gao)的话称,博纳有吸引力的原因在于它既有电影发行和制作,也经营院线业务.

路透无法立即获得新闻集团驻北京机构的评论.博纳影业发言人称不就声明之外的问题置评.

博纳影业CEO于冬在声明中表示,自2010年上市以来,博纳影业发展迅速,希望引入优秀的战略投资者.

"新闻集团在全球范围内广泛的影响力、投资及发行经验将有助于加速我们实施全球扩张战略的步伐,"于冬表示.(完)