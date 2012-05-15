〔欧洲个股〕AT&S更多压注美国和亚洲市场,预计新财年营收仍能成长

路透上海5月15日电---欧债危机令当地经济前景看淡,不过全球三大印刷电路板生产商之一的奥地利科技与系统技术股份公司(AT&S)(ATSV.VI)将业务增长更多压注在亚洲和美国市场上,并估计新财年公司营收和盈利将继续成长.

该公司首席执行官葛思迈周二在上海指出,在新财年,欧债危机对公司的的生产和销售的影响在减弱,"我们已看到一些恢复迹象,公司还将采取措施补偿欧洲带来的影响,例如加速发展美国和亚洲."

据其介绍,该公司今年将在美国芝加哥新开代表处,进一步开拓美国市场.

在3月底截止的2011/12财年,AT&S实现营收5.14亿欧元,同比增长5%;息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为1.034亿欧元,同比增长7.7%.若按公司产品的买家区域来分,欧洲地区将至少占三分之一.

AT&S已将移动设备事业总部迁到上海,其上海工厂已发展成为全球最大的高端HDI(高密度互联微通)印制电路板(PCB)工厂之一.公司客户包括众多全球知名的移动通讯设备制造商,例如黑莓手机厂商Research in Motion(RIM)RIM.TO和苹果(AAPL.O)等.

此外,AT&S还正在重庆建设一座与上海生产规模相若的生产基地,一期工程投资2.97亿美元,预计2013年投产.

其中国子公司--奥特斯(中国)公司总经理潘正锵指出,"我们一直都看到这几年(移动设备)部件制造商,装配厂来中国发展,...这对我们这个行业有益."

据IDC数据,2016年全球智能手机产量将较去年翻一倍达9亿部,在全部手机中的占比由三成左右提高至四成五;平板电脑的产量亦将增逾三倍达3亿部.(完)