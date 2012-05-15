〔手机产业〕谷歌Android系统扩大智能手机市场占有率--调查

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透赫尔辛基5月15日电---谷歌(GOOG.O)的Android智能手机软件在2012年初扩大市场领先地位,受助于三星(005930.KS)和宏达电(2498.TW)等手机厂商推出新机款,令Research In Motion(RIM)RIM.TO和诺基亚NOK1V.HE等竞争对手进一步承压.
Kantar WorldPanel周二公布的调查研究显示,在截至4月中的12周内,Android系统在七个主要市场中的份额大都强劲增加;七个主要市场为澳洲、英国、法国、德国、意大利、西班牙和美国.
Android在西班牙和意大利的市场份额均较上年同期增加逾一倍,分别升至72%和49%,在德国的市场份额几乎倍增至62%.(完)
--编译 杜明霞;审校 蔡美珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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