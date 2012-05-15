〔手机产业〕谷歌Android系统扩大智能手机市场占有率--调查

路透赫尔辛基5月15日电---谷歌(GOOG.O)的Android智能手机软件在2012年初扩大市场领先地位,受助于三星(005930.KS)和宏达电(2498.TW)等手机厂商推出新机款,令Research In Motion(RIM)RIM.TO和诺基亚NOK1V.HE等竞争对手进一步承压.

Kantar WorldPanel周二公布的调查研究显示,在截至4月中的12周内,Android系统在七个主要市场中的份额大都强劲增加;七个主要市场为澳洲、英国、法国、德国、意大利、西班牙和美国.

Android在西班牙和意大利的市场份额均较上年同期增加逾一倍,分别升至72%和49%,在德国的市场份额几乎倍增至62%.(完)