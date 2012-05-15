〔中港股市〕恒指终止八日连跌,沪综指小幅收跌至近一个月新低

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 恒指收涨0.8%,终止八日连跌
* 沪综指收低0.3%,脱离日低
* 腾讯控股大涨2.8%,非景气循环股表现优异
* 空头回补提振恒指重新站上200日移动均线
路透香港5月15日电---香港股市终止八日连跌,因为德国经济数据表现稳健提振了腾讯控股(0700.HK)和炼油商等大盘股.周二稍早这些股票拉抬大盘升至平盘上方.
恒生指数.HSI可能企稳的迹象,再加上德国第一季国内生产总值(GDP)较上季意外强劲增长0.5%,促使部分投资者继多日在香港股市相对大量做空后回补空头部位.
恒生指数终场收高0.8%,尾盘的强劲买盘提振该指数再次站上200日移动均线,并令该指数免于遭遇1984年5月以来的最长连跌走势.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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