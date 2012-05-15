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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 17:40 BJT

〔中港股市〕恒指终止八日连跌,沪综指小幅收跌至近一个月新低

* 恒指收涨0.8%,终止八日连跌

* 沪综指收低0.3%,脱离日低

* 腾讯控股大涨2.8%,非景气循环股表现优异

* 空头回补提振恒指重新站上200日移动均线

路透香港5月15日电---香港股市终止八日连跌,因为德国经济数据表现稳健提振了腾讯控股(0700.HK)和炼油商等大盘股.周二稍早这些股票拉抬大盘升至平盘上方.

恒生指数.HSI可能企稳的迹象,再加上德国第一季国内生产总值(GDP)较上季意外强劲增长0.5%,促使部分投资者继多日在香港股市相对大量做空后回补空头部位.

恒生指数终场收高0.8%,尾盘的强劲买盘提振该指数再次站上200日移动均线,并令该指数免于遭遇1984年5月以来的最长连跌走势.

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