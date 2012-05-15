〔美国个股〕摩根大通股东料呼吁CEO迪蒙放弃董事长职位,不再身兼两职

* 美国加州公职人员退休基金(CalPERS)带头呼吁首席执行官迪蒙将董事长职权分出来

* CalPERS认为如果独立设置董事长一职,监管能做的更好

* 摩根大通订于1430GMT召开年度股东大会

* 年度股东大会在公布巨额交易亏损后数天召开

路透5月15日电---摩根大通(JPM.N)订于周二召开股东大会,首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)可能会面临股东要求他将董事长职权分割出来的呼吁.数天之前,摩根大通揭露本来用于避险的交易反倒亏损了数十亿美元.

股东大会将在摩根大通位于佛州的内勤总部举行,投资者将首度有机会质问迪蒙.身兼董事长的迪蒙日前披露,一笔做坏了的对冲交易导致该行至少损失20亿美元.

全美最大的退休基金--加州公职人员退休基金(CalPERS)将带头要求迪蒙放弃董事长职位,称此举能增强风险控管.

"CalPERS相信,如果董事长独立设置,董事会或许能增强对管理层的监督力度,"该基金在说明其投票意向的声明中称.

CalPERS持有约5.65亿股摩根大通股票.该基金表示会支持执行长报酬计划,但也警告称,在就2013年薪资说法(Say-on-Pay)进行投票时,将会"仔细审查"这笔交易亏损的影响.

其他位于纽约、加州和佛州的主要退休基金,以及两家代理谘询机构ISS以及Glass Lewis,均已支持这项无约束力的提议,将董事长与CEO分为两个职位.

摩根大通将会面临一连串的问题,包括迪蒙知情的程度、他何时知道、以及何以这样一家宣称有稳固资产负债表的公司,竟会犯下这样的大错.

虽然公布交易亏损导致摩根大通股价重挫,市值蒸发近190亿美元,许多分析师和投资者认为股价将反弹,不会持续探低.

即使损失规模扩大到40亿美元,也只占摩根大通2011年获利的20%左右.

"这并非是导致投资组合亏损会持续恶化的系统性问题,这只是一个失败的对冲策略,"追踪摩根大通的券商Guggenheim的分析师Marty Mosby表示.(完)